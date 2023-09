Stadtschützenfest 2023 in Mönchengladbach Schützen und Wirte ziehen Bilanz nach dem Festwochenende

Schützenchef Horst Thoren freut sich: „Wir sind zurück im Herzen der Stadt. Die Atmosphäre war toll, die Stimmung bestens.“ In der Außengastronomie war am Sonntag kaum ein Platz frei. Menschen genossen Sonne, Stimmung und die paradierenden Schützen. „Ich habe den Alten Markt noch nie so voll gesehen“, sagte Oberbürgermeister Felix Heinrichs. „Im nächsten Jahr machen wir das wieder so.“ Im Vorjahr war noch der Sonnenhausplatz am Minto der zentrale Veranstaltungspunkt des Stadtschützenfestes gewesen. Der soll nach den Vorstellungen der Verwaltung begrünt werden.