Stadtschützenfest 2023 in Mönchengladbach Friede, Freude, Stadtschützenfest

Beim Schützenfest geht es aber nicht nur darum, zu feiern und Freude zu teilen. In der Krönungsmesse ging es vor allem um den Wunsch nach Frieden. „Wo wir jetzt stehen, waren vor 80 Jahren Trümmer. Die halbe Stadt lag in Schutt und Asche“, sagte Thoren und erinnerte damit an Kostenpflichtiger Inhalt die verheerenden Bombenangriffe vom 31. August 1943. „Das ermahnt uns, dass Glück nur im Frieden und in Freiheit zu finden ist. Krieg kennt nur Verlierer. Wer glaubt, einen Krieg gewinnen zu können, hat ihn im Herzen schon verloren.“ Propst Peter Blättler sagte in seiner Predigt in Anlehnung an den Westfälischen Frieden vor 375 Jahren: „Friede ist das absolut höchste Gut, es gibt nichts Kostbareres.“ Und er mahnte angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine: „Wir leben in einer Zeit, in der die Kriege wieder neue Konjunktur haben. Es liegt an uns, das Gespräch zu suchen, und die Hoffnung auf den Frieden nicht aufzugeben.“