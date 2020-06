Jubiläum in Broich-Peel : 100. Geburtstag ohne Schützenfest

Jubiläum in Broich-Peel

Mönchengladbach Das Jubiläumsjahr der St. Rochus-Schützen ist ein ganz besonderes – wenn auch anders als ursprünglich geplant. Das Fest wurde aufgrund der Pandemie aufs kommende Jahr verschoben. Die Majestäten bleiben solange im Amt.

Vorfreude im Dorf Broich-Peel auf das Schützenfest der St. Rochus Schützenbruderschaft, den derzeitige Umständen entsprechend jedoch auf das Fest im kommenden Jahr. Eigentlich hätte die Bruderschaft an diesem Wochenende mit dem Schützenfest ihren 100. Geburtstag gefeiert. „Leider jedoch hat die Corona-Pandemie uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Brudermeister Norbert Ohlenforst etwas traurig.

Auch die St. Rochus Fahnenschwenker wollten am Wochenende ihren 45. Geburtstag feiern. Bereits Monate im Voraus wurden tolle Ideen gesammelt und umgesetzt, alles wurde ebenfalls auf 2021 verschoben. Auch die Schützen waren in den Wochen vor dem offiziellen Termin nicht untätig. Am Eingang zum Zeltplatz hängt wie zum Trotz ein Willkommensbanner. Der Königszug hat ein sechs Meter langes Banner vor die Königsresidenz gehängt, mit dem Aufdruck „Wir freuen uns mit dem Königsgespann auf 2021“.