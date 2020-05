Spende an das Arbeitslosenzentrum : „Aktion Mensch“ hilft Arbeitslosen in Mönchengladbach mit 30.000 Euro

„Aktion Mensch“ hilft Arbeitslosen in Mönchengladbach mit 30.000 Euro

Spende an das Arbeitslosenzentrum

Mönchengladbach Das Arbeitslosenzentrum in Mönchengladbach erhält vom Verein „Aktion Mensch“ eine Spende, mit der unter anderem der Gabenzaun und eine „Freitagstüte“ für Bedürftige finanziert werden sollen.

Die „Aktion Mensch“ unterstützt in Corona-Zeiten die Hilfsangebote des Gladbacher Arbeitslosenzentrums (ALZ). Dank der knapp 30.000 Euro, die das ALZ bis Ende des Jahres bekommt, kann das „Netz der aktiven Hilfe“ weiter und größer geknüpft werden. So ist beispielsweise sichergestellt, dass der Gabenzaun an der Lüpertzender Straße 69 nicht leer bleibt. Zudem werde es eine „Freitagstüte“ vor allem für bedürftige Familien mit Kindern geben.