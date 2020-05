Bruno's Bierdorf : Ein Hauch Volksfeststimmung in Mönchengladbach

Bei gutem Wetter lockte Bruno‘s Bierdorf am Vatertag bereits etliche Besucher an. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Die Corona-Pandemie macht Volksfeste derzeit unmöglich. Bruno Dreßen hat daher sein Bierdorf auf dem eigenen Betriebsgelände in Mönchengladbach aufgebaut. Ein voller Erfolg. Den ersten Gästen gefiel es.

Normalerweise wäre Bruno Dreßen aktuell dabei, seine Buden für das Pfingstwochenende auf dem Schützenfest Neusser Furth aufzubauen. Macht er aber nicht. In dieser Saison hat der Schausteller noch nirgendwo „Bruno's Bierdorf“ aufbauen dürfen. Die Corona-Pandemie trifft auch seine Branche empfindlich: Bis Ende August sind sämtliche Volksfeste untersagt – auch in Aachen, Krefeld und Recklinghausen fielen für das Familienunternehmen Dreßen Veranstaltungen aus. „Wir hatten ja schon alles aufgebaut für die Saison. Dann kommt man aber jeden Tag aufs Betriebsgelände und einem sind die Hände gebunden – man konnte ja nichts machen“, sagt Dreßen. Dann kam sein Sohn, Bruno Dreßen junior, auf eine Idee: „Lass uns das Bierdorf doch hier machen.“ Vor vier Wochen begann die Planung für die Umsetzung auf dem Gelände des Familienunternehmens. „Einen halben Tag haben wir hier alles mit dem Bandmaß vermessen“, sagt Vater Dreßen. Nach den Genehmigungen der Ämter entstand dann in fünf Tagen auf 1000 Quadratmeter am Gewerbepark Engelbleck das Bierdorf – bestehend aus je einer Getränke- und Essensgastronomie, drei Toilettenhäuschen und über 30 Tischen. „Im Prinzip ist das aus Verzweiflung entstanden“, sagt Vater Dreßen. Denn die finanziellen Ausfälle lassen sich damit keinesfalls auffangen – aber es bringt Beschäftigung.