Gegen die Corona-Einsamkeit : Gesamtschüler schreiben Glücksbriefe an Altenheim-Bewohner aus Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Lächeln verschenken — das wollten die Sechstklässler der Theo-Hespers-Gesamtschule Mönchengladbach. Sie haben Glücksbriefe an die Bewohner des Altenheims Windberg geschickt, um ihnen eine Freude zu machen.

„Unsere Schulaufgaben bekommen wir von unseren Lehrerinnen zugeschickt. Diese erledige ich dann nach dem Frühstück bis nach dem Mittagessen. Nachmittags fahre ich dann viel mit meinen Eltern Fahrrad. Abends spielen wir dann mit meinem Bruder Uno“, schreibt Julie. Sie hat ihren Brief bunt gestaltet, mit Marienkäfern, Hufeisen und vierblättrigen Kleeblättern an der Seite. Auf die Rückseite hat sie einen Regenbogen gemalt, darunter steht: „Wir schaffen das!“. Mit dem Brief und dem Bild möchte sie „ein wenig Licht“ in den Alltag der Senioren bringen.