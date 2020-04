Behelfsmasken für Mönchengladbach : KAB und Zonta nähen gemeinsam gegen Corona

Hier entsteht gerade eine provisorische Maske. „Ich will der Ausbreitung des Coronavirus nicht untätig zusehen“, sagt Cornelia Bolten und hat mit Nähmaschine, Schere und Stoffresten den Kampf gegen die Pandemie aufgenommen. Foto: Helmut Michelis Foto: Helmut Michelis

Mönchengladbach Die ersten Exemplare gingen an das Senioren- und Dienstleistungszentrum „Otto-Zillessen-Haus“ der Diakonie und an das Caritaszentrum Neuwerk.

Eine spontane Gemeinschaftsaktion der KAB-Ausbildungspaten und des Zonta-Clubs Mönchengladbach II ist auf Anhieb ein großer Erfolg geworden: In unermüdlicher Heimarbeit nähen die Ehrenamtlichen seit einigen Tagen rund um die Uhr Stoffmasken. Die ersten 100 Exemplare gingen jetzt an das Senioren- und Dienstleistungszentrum „Otto-Zillessen-Haus“ der Diakonie und weitere 50 an das Caritaszentrum Neuwerk für ältere und pflegebedürftige Menschen.