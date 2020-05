KG Die Kreuzherren in Wickrath : Michael Schmitz wird neuer Kreuzritter

Mönchengladbach Er war Jungfrau im Wanloer Dreigestirn und ist jetzt Kaiser der St. Antonius-Sebastianus Bruderschaft in Wanlo: Es kann kaum einen besseren neuen Kreuzritter geben als Michael Schmitz. Dabei hat er beruflich noch einen ganz anderen Dienstrang.

Kreuzritter in Wickrath zu sein oder, wie in diesem Fall, dafür vorgeschlagen zu werden, ist schon etwas Besonderes. Aus der Tradition der ehemaligen Kreuzherren zu Wickrath entstanden, hat die 1984 von der KG „Die Kreuzherren“ übernommene historische Geschichte der ehemaligen eigenständigen Gemeinde Wickrath einen herausgehobenen Stellenwert in der Stadt aufzuweisen. Neuer Kreuzritter wird Michael Schmitz aus Wanlo. Er ist, wenn er am 14. November vom neuen Oberbürgermeister der Stadt proklamiert wird, der 37. Würdenträger der Wickrather Karnevalsgesellschaft.

Michael Schmitz (51) ist zweifacher Vater, geboren in Wickrath, aber seit vielen Jahren in Wanlo zuhause und verheiratet mit Ehefrau Heike Schmitz. Er ist ein Vereinsmensch durch und durch, so bezeichnet ihn zumindest Norbert Spieker, ein Mann, der im Vereinsleben der Gesamtgemeinde Wickrath einiges auf den Weg gebracht und sich über die Information des Vorstands riesig gefreut hat. Im Wanloer Brauchtum hat Michael Schmitz bereits einiges aufzuweisen; so war er im vergangenen Jahr Jungfrau im Dreigestirn der „Wanloer Ströpp“, in diesem Jahr ist er, nachdem er zweimal Schützenkönig war, Kaiser der St. Antonius Sebastianus Bruderschaft Wanlo. Zudem ist er aktives Mitglied in einigen Vereinen. Auf die Frage, warum er sich so im Vereinsleben einsetzt, antwortet Michael Schmitz einfach: „Ich brauche das als Ausgleich für meinen anstrengenden Beruf.“