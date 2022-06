Zusage aus dem Sommerurlaub auf Mallorca : Lürrip holt Norbert Müller aus kurzem Ruhestand zurück

Fussball-Bezirksliga Der Ex-Trainer von Teutonia Kleinenbroich hatte seine Trainerkarriere eigentlich beendet – und kehrt nun doch zurück auf die Trainerbank. In Lürrip löst Norbert Müller zur neuen Saison in der Bezirksliga Lukas Klein ab.

Hinter Andreas Zimmermann, Vorsitzender beim SV Lürrip, dürften arbeitsreiche Tage liegen. Denn sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft mussten kurzerhand neue Trainer gefunden werden. In der Reserve-Mannschaft, die am Saisonende in die Kreisliga B abstieg, warf Nico Königs aus persönlichen Gründen das Handtuch. In der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga den Abstieg verhindern konnte, bat zudem Lukas Klein um Vertragsauflösung. Es habe unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, wie es mit der ersten Mannschaft weitergehe, sagten sowohl Zimmermann als auch Klein unabhängig voneinander.