Brauchtum in Mönchengladbach : So feierten die Schützen in Wickrath und Hehn

So feierten die Schützen in Wickrath und Hehn

Mönchengladbach Reitende Husaren und ein Laufmarsch – zwei Bruderschaften lockten in Wickrath und Hehn mit ihren Paraden und Partys Hunderte von Besuchern an.

Am Wochenende feierte sie ihr Schützenfest, beginnend am Freitag mit der Mallorca-Party. Bevor die Schützen am Sonntag zur großen Parade aufzogen, ging es nach der Messe zum Großen Zapfenstreich am Ehrenmal. Nachmittags zogen die Wickrather und ihre Gastbruderschaften aus Wanlo, Geistenbeck und Holzweiler zur Parade auf der Trompeterallee auf. Sehr zum Vergnügen der amtierenden Majestäten, dem Königspaar Marcel und Yvonne Wienen, den Ministerpaaren Dirk und Regina Hurtz sowie Dominic und Malin Hützen, der Jungkönigin Lisa Marie Manke und ihre Ritterin Carina Prick. Fester Bestandteil des Schützenfestes ist die Reiterei des 1. Rheinisches Husaren Regimentes Nr. 7. Durch die Pferde und ihre Reiter wurde auch am Sonntag das Schützenfest wieder verschönert.