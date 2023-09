Stadtschützenfest 2023 in Mönchengladbach Pferd von der Königskutsche ist wohlauf

Pferde kommen beim Stadtschützenfest einerseits an der Königskutsche zum Einsatz. Außerdem reitet die Generalität vorneweg. Dies geschieht in Abstimmung mit dem Veterinäramt der Stadt. In der vergangenen Woche hatten die Mönchengladbacher Linken in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Felix Heinrichs gefordert, den Einsatz von Pferden beim Stadtschützenfest zu verbieten, mit Verweis auf eine Leitlinie des Landes zum Umgang mit den Tieren bei Karnevalsumzügen. Heinrichs antwortete, dass Karnevalsumzüge deutlich höhere Anforderungen an die Pferde stellten als Schützenumzüge, diese seien daher auch nicht in diese Leitlinie aufgenommen. „Bei Schützenfesten ist – zumindest in Mönchengladbach – nicht mit zehntausenden grölenden und verkleideten Menschen, zusätzlicher Musikbeschallung aus dem Umfeld oder umherfliegendem Wurfmaterial vom Bonbon bis zur Pralinenschachtel zu rechnen. Aus tierschutzrechtlicher Sicht sind die Mönchengladbacher Schützenfeste nicht als ,Hochrisikogebiet‘ für die Pferde zu betrachten“, so Heinrichs.