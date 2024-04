Brauchtum in Mönchengladbach Schützen feiern am Dicken Turm in der Altstadt

Mit dem Fest am Dicken Turm beginnen die Schützen aus Stadt und Land am Samstag, 27. April, ihre Festzeit. Ab 14 Uhr ist an dem Tag der Rundling in der Gladbacher Altstadt wieder Treffpunkt des Brauchtums. Zu diesem Anlass öffnen sich die schweren Türen der Schützen-Feste für die Öffentlichkeit.