Brauchtum in Mönchengladbach : Marschieren und das Plopp trainieren

Brauchtum in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Königsehrenabend im GEM-Casino mussten nicht nur die Schützen Ausdauer zeigen. Auch die Stadtprominenz wurde ins etwas andere Trainingslager gebeten.

Denn wenn Horst Thoren, Bezirksbundesmeister der Schützen aus Mönchengladbach , Rheydt und Korschenbroich, zum Königsehrenabend bei der GEM einlädt, ist immer Bewegung und Überraschendes im Spiel. Diesmal rief er das Trainingslager für das Sommerbrauchtum aus. Nicht nur die Schützen, auch die prominenten Gäste sollen ihre Marschfähigkeit unter Beweis stellen. „Jeder soll zeigen, was er kann“, erklärt er den etwas erstaunten Gästen, „und wenn das klappt, haben sie sich für das Stadtschützenfest im September qualifiziert.“

Einige der Gäste scheuen den Auftritt, doch die meisten stehen bereit und macht mit – unter Anleitung aktiver Schützenbrüder. Nach Kurzeinweisung durch Justin Göttsching aus Giesenkirchen, mit 2,15 Meter der wohl längste Schütze im Rheinland, schafft der Bundestagsabgeordnete Günter Krings (CDU) mit seinen ebenfalls zwei Metern locker aber stramm die Strecke durch das GEM-Casino. Seine Parteifreundin Odermatt absolviert nach Einweisung durch ihren Landtagskollegen Jochen Klenner (2002 Schützenkönig in Liedberg) gekonnt den Paradeweg. Einfacher hat es da Rathaus-Chef Heinrichs. Als aktiver Windberger Schütze reißt er seine Mitmarschierer, seinen Amtsvorgänger Hans Wilhelm Reiners und Hans-Willi Türks, stellvertretender Bürgermeister von Korschenbroich, förmlich mit durch das Casino .

Doch nicht nur die Parade steht im Mittelpunkt; auch das „Plopp“ wird an diesem Abend geprobt. Michael Hollmann, Sponsor des Abends und Chef der Bolten-Brauerei , hat reichlich Bügelflaschen geordert. Damit das auch funktioniert, gibt Thoren vor dem Verkosten der Getränke fachkundigen Plopp-Unterricht. Auch GEM-Geschäftsführerin Gabriele Teufel, Mit-Gastgeberin des Abends, und Monika Bartsch, Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel, machen mit.

Im Fokus sind an diesem Abend die Majestäten der Bruderschaften und Vereine im Bezirk. Die drei obersten Repräsentanten der 20.000 Schützen sind Bezirkskönig Jens Rupp (St. Vitus-Laurentius-Bruderschaft Stadtmitte) sowie seine Minister Michael Verbocket (St. Josef-Bruderschaft Westend) und Barbara Kremer (St. Margarethen-Bruderschaft Hockstein).

Eine besondere Ehrung gibt es an diesem Abend für Markus Effertz (BSV St. Hermann-Josef Speick). Thoren bedankt sich bei ihm und Ehefrau Katja für deren geleistete Ukrainehilfe mit der bronzenen Verdienstmedaille der Europäischen Schützengemeinschaft. Sie hatten mit Bussen benötigte Dinge des täglichen Bedarfs an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Bei der Rückfahrt hatten sie geflüchtete Menschen mit an Bord.