Königsvesper : Start der Schützensaison im „Kreis der Mutigen“

Gladbach Bei der traditionellen „Königsvesper“ im Rathaus Abtei begrüßten OB Hans Wilhelm Reiners und das Sommerbrauchtum wegen Corona weniger Gäste.

Die „Königsvesper“ ist auch deshalb ein fester Termin im Jahreskalender, weil die Schützen, angeführt von Horst Thoren, Michael Verbocket (der Minister ist, aber den amtierenden Stadtschützenkönig Jens Schmidt vertrat), der Ministerin Barbara Kremer und Bernd Knitter, sich mit Promis der Stadtgesellschaft treffen. Dass die Zahl der Gäste diesmal etwas niedriger lag als in den Vorjahren, war sicherlich dem Coronavirus geschuldet. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Hausherr und Gastgeber, konnte aber unter anderem Bürgermeister Michael Schroeren, die Landtagsabgeordneten Jochen Klenner und Frank Boss (für ihn spielte das Brass-Ensemble der Musikschule eigens einen „Bossanova“), Rechtsanwalt Max Backes und Schausteller Sven Tusch begrüßen. Er lobte das Schützenwesen als „Ort des Zusammenhalts“, dessen Gemeinschaft den Menschen Halt gebe. „Sie helfen, wo Hilfe notwendig ist, ob in der unmittelbaren Nachbarschaft oder in fernen Ländern“, so Reiners. Gemeinschaft sei auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie wichtig: „Wir müssen aufpassen, dass wir Menschen nicht separieren, sondern zusammenhalten.“