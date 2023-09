Krönungsmesse, Paraden, Proklamation So läuft der Schützenfestsonntag in Mönchengladbach

Am Sonntag, 3. September, setzt sich das bunte Treiben in der Stadt fort. Am Mittag empfängt Oberbürgermeister Felix Heinrichs die Majestäten. Die Krönungsmesse beginnt um 13.45 Uhr im Münster. Und danach ziehen die etwa 2500 Schützen und Musikanten durch die Innenstadt. Start ist am Rathaus Abtei. Die Große Festparade zu Ehren des neuen Königs Michael Serricchio startet um 16.15 Uhr am Alten Markt. Es folgen die Königsproklamation (17.45 Uhr, Alter Markt) und der Musikabend mit „Rabaue“ (ab 18 Uhr, Alter Markt). Parallel finden ab 11 Uhr der Altstadt-Flohmarkt auf der Waldhausener Straße und das Kinderfest am Alten Markt statt.