Bruderschaft feiert nach drei Jahren wieder : Stürzelberger feiern Schützenfest bei Sonne satt

Stürzelberg Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten im Dorf stehen Marcel Peters und Andrea Wagener. Zahlreiche Ehrungen standen am Sonntag auf dem Plan: Welche verdienten Schützen gewürdigt wurden.

An diesem Wochenende drehte sich in Stürzelberg alles um das 154. Schützen- und Heimatfest der St.-Aloysius-Schützenbruderschaft. Bereits am Freitagnachmittag wurde der Titel „König der Könige“ vergeben. Der frühere Schützenkönig und „Ringboschte“-Mitglied Jens Schweikart (Hubertuskompanie) konnte sich in der 18-köpfigen Riege der Ex-Majestäten beim Schieß-Wettkampf durchsetzen. Er tritt damit die Nachfolge von Frank Perle, König aus dem Jahr 2017/2018, an.