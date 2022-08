Langes Festwochenende in Kengen : So feiert die St.-Johannes-Bruderschaft ihr Schützenfest

Rheurdt Thron und Mitglieder der in Kengen beheimateten Bruderschaft fiebern dem Schützenfest entgegen. Das Festwochenende startet am Donnerstag, 25. August, und hat viel Programm zu bieten. Wer die Stargäste auf der Schlagerparty im Kengener Festzelt sind.

Das Festwochenende beginnt am Donnerstag, 25. August, mit dem traditionellen Maienfahren der Bruderschaft um 14 Uhr sowie dem Maibaumrichten um 20 Uhr an der Marienkapelle in Kengen. Am Freitagabend, 26. August, startet die vierte Kengener Schlagerparty im Festzelt an der Schreinerei Elmar Knoor in Kengen. Ab 20 Uhr werden Stefan Stürmer, Ina Colada und Achim Petry das Festzelt in einen Tanzpalast verwandeln. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Karten sind bei den Sparkassen in Aldekerk und Rheurdt sowie im Friseursalon Dickhaus und bei Landtechnik Hellmanns erhältlich. Eventuell können noch einige wenige Karten an der Abendkasse erworben werden.