Sportstätte in Rheurdt : Schwimmfreunde öffnen das Hallenbad zum Schulstart

Gut vier Monate hat die Dachsanierung des Hallenbads in Rheurdt gedauert. Am kommenden Mittwoch soll das Bad wieder öffnen. Foto: Schwimmfreunde Rheurdt

Rheurdt Ende März wurde das Rheurdter Hallenbad für die lange geplante Sanierung und Erneuerung des gesamten Hallenbaddachs geschlossen. Nun sind die Arbeiten nahezu abgeschlossen und das Bad soll pünktlich zum Schulstart wieder öffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Gut vier Monate mussten die Rheurdter auf ihr Hallenbad verzichten. Grund hierfür war eine umfangreiche Dachsanierung. In diesem Rahmen wurde auch die 50 Jahre alte Decke des Bades erneuert. Die neue hölzerne Hohlkastendecke soll die Schwimmhalle in ihrer offenen Konstruktion künftig mit neuem Flair erfüllen. Leider wurde auch hier der Umbau weder von Corona-Ausfällen noch von aktuellen Lieferengpässen verschont, so dass die Schwimmfreunde Rheurdt nicht wie ursprünglich geplant das Hallenbad zu den Sommerferien wieder öffnen konnten. Nun neigen sich die umfangreichen Arbeiten aber dem Ende zu und es kann bald wieder in Rheurdt geschwommen werden. Die Wiedereröffnung der Schwimmhalle ist zum Beginn der Schulzeit geplant.

„Derzeit laufen die letzten Aufräumarbeiten, und der Wassereinlass in die Becken ist gestartet. Das neue Flair durch die Holzdecke ist toll geworden“, teilen die Schwimmfreunde mit. Wenn alles planmäßig verläuft, können die Frühschwimmer am Mittwoch, 10. August, als erste die neue Atmosphäre genießen. Es gilt dann der reguläre Belegungsplan. Sollte es doch wider Erwarten zu Verzögerungen kommen, so wollen die Schwimmfreunde kurzfristig per Aushang am Bad und über die Homepage schwimmfreunde-rheurdt.de informieren.

Doch nicht nur das neue Dach bietet Grund zur Freude. Gleichzeitig gibt es in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern: Die Schwimmfreunde feiern ihr Zehnjähriges. „Wir laden alle Interessierten ganz herzlich zum Sommerfest am Samstag, 20. August, am Hallenbad ein, bringen Sie gerne Freunde und Verwandte mit“, so die Schwimmfreunde. Der genaue Ablauf sei noch in Planung, aber es gebe in diesem Rahmen natürlich die Gelegenheit, die neue Decke zu besichtigen und bei gutem Wetter die Außenanlage zu nutzen. Für das leibliche Wohl wird gut gesorgt und neben Angeboten für Klein und Groß, soll es vor allem reichlich Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein geben.