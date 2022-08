Wirtschaft in Moers und Umgebung : IHK-Umfrage – Zuversicht der Unternehmen schwindet

Wirtschaft in Moers und Umgebung

Niederrhein Eine Umfrage der Industrie- und handelskammer zeigt: Steigende Preise und fehlendes Personal belasten die Wirtschaft am Niederrhein. Nur wenige Unternehmen glauben, in den kommenden Monaten gute Geschäfte zu machen.

Der Nervenkrieg um das Gas ist in der Wirtschaft zu spüren. Das zeigt eine Umfrage der Niederrheinischen IHK. Zusätzlich sind die Erwartungen der Unternehmer an die Geschäftsentwicklung eingetrübt, weil die Lieferketten weiterhin gestört sind, die Preise steigen und Fachkräfte fehlen. Der Konjunkturklimaindex sinkt deutlich auf 87 Punkte. Nur noch acht Prozent der Unternehmen glauben, dass sie in den kommenden Monaten gute Geschäfte machen werden.