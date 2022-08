Unternehmen in Neukirchen-Vluyn : Lossprechung bei Trox

Unternehmen in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Das Unternehmen setzt weiterhin auf die gezielte Verstärkung der Belegschaft durch eine qualifizierte Ausbildung. Für das nächste Jahr sei es geplant, die Anzahl der Auszubildenden noch einmal deutlich zu erhöhen.

Wieder einmal einen Grund zum Feiern gab es bei dem Unternehmen Trox. Neun junge Menschen haben erfolgreich die Ausbildung absolviert und starten nun in ihr Berufsleben. Besonders freut man sich bei Trox, dass man allen Absolventinnen und Absolventen eine langfristige Perspektive im Unternehmen anbieten kann, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Für das nächste Jahr sei es geplant, die Anzahl der Auszubildenden noch einmal deutlich zu erhöhen. „Nach wie vor bilden wir unseren eigenen Nachwuchs aus, und wenn die Anzahl der Auszubildenden und die Vielfalt der Ausbildungsberufe steigt, so ist das ein deutliches Indiz für das Wachstum bei der Trox“, so Thomas Mosbacher, Trox Geschäftsführer Finanzen und Personal. „Auch künftig setzen wir auf die gezielte Verstärkung unserer Belegschaft durch eine qualifizierte Ausbildung“ ergänzte Volker van Kempen , Bereichsleiter Personal/Recht. „Es macht sehr viel Spaß, junge Menschen für den Ausbildungsberuf zu begeistern, sie zu motivieren und durch die Prüfung zu begleiten“ freute sich Bettina Quaß, Ausbildungsleiterin.

Paulownia-Plantage in Neukirchen-Vluyn

Paulownia-Plantage in Neukirchen-Vluyn : Trox setzt auf „Wunderbaum“ aus Niep

Trox ist auf dem Weltmarkt führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. Mit 34 Tochtergesellschaften in 29 Ländern, 20 Produktionsstätten und weiteren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in über 70 Ländern vor Ort. Aktuell erwirtschaftet die Trox Group weltweit mit rund 4560 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro.