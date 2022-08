Schützenfest in Stürzelberg​: Mit zahlreichen Highlights​

Stürzelberg Das 154. Schützen- und Heimatfest in Stürzelberg startet am Freitag, 5. August, um 17.30 Uhr, auf dem Schießstand. Ein umfangreiches Programm ist geplant.

Sonntag, 7. August, beginnt der Tag um 8.30 Uhr mit einer Hl. Messe in der Kirche St.Aloysius, anschließend zieht das Regiment zusammen mit den Gästen zu einer Gedenkfeier am Ehrenmal auf. Die Schützen treten danach zur Frühparade zu Ehren SM Marcel I. Peters und Königin Andrea Wagener an. Danach findet im Festzelt der Festkommers statt. Um 14.45 Uhr startet dann der große Festumzug mit einem Sternenaufmarsch auf die Oberstrasse. Nach dem Umzug ist die Parade zu Ehren des Königspaares auf dem Dorfplatz geplant. Es folgt ab 20.15 Uhr der Königsball. Nach vorherigem Programm findet der Montag ab 13 Uhr in großen Teilen auf dem Schießstand statt. Am Nachmittag wird es spannend, denn es geht um die Nachfolge des Königspaares. Am darauffolgenden Tag beginnt das Programm um 10 Uhr mit dem Aufmarsch zur Königswache. Dort geben die Schützen und Gäste der neuen Majestät ihre Aufwartung. Um 18.15 Uhr ziehen sie dann auf, um das alte und neue Königspaar von der Residenz abzuholen. Auch hier wird der krönende Abschluss die Parade sein.