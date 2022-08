Verwaltung in Rheurdt : Gemeinde setzt auf Ausbildung

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt will künftig jährlich eine Ausbildungsstelle zum Verwaltungsfachangestellten ausgschreiben. Perspektivisch sollen andere Ausbildungsbereiche nachziehen.

Für Vin Jorrissen begann am vergangenen Montag, 1. August, ein neuer Lebensabschnitt mit dem Start der dreijährigen Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Rheurdt . Vin ist 18 Jahre alt uns wohnt in Xanten-Wardt. Begrüßt wurde er an seinem ersten Ausbildungstag von Bürgermeister Dirk Ketelaers und Ausbildungsleiterin Lena Gründel. Beide freuen sich auf die Unterstützung durch den neuen Kollegen und wünschten ihm einen guten Start und viel Erfolg.

Lena Gründel dazu: „Die anspruchsvolle Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gliedert sich in einen theoretischen Teil, der am Berufskolleg Geldern und am Studieninstitut in Krefeld vermittelt wird, sowie die praktische Arbeit in allen Fachbereichen der Gemeindeverwaltung. Dadurch werden besonders Fachkenntnisse im öffentlichen Recht sowie die Aufgaben und Struktur einer Kommunalverwaltung vermittelt.“