Brauchtum in Rheurdt : „Kalle“ Brauers ist König in Kengen

„Kalle“ Brauers ist König in Kengen

Brauchtum in Rheurdt

Rheurdt Mit einem goldenen Schuss holte er gleichzeitig Flügel und Rumpf herunter.

Es war ein dramatisches Finale beim Königschießen in Kengen: Karl-Heinz Brauers erlegte am Sonntagabend mit dem 599. Schuss den Vogel. Er holte gegen 20.20 Uhr mit einem goldenen Schuss gleichzeitig den linken Flügel und den Korpus herunter – was beim Königsschießen äußerst selten ist. Damit ist „Kalle“ Brauers neuer Schützenkönig der St.-Johannes- Bruderschaft Kengen. Er ist Nachfolger von König Heiko Arden, der wie alle Kengener Könige drei Jahre lang regierte.