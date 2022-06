Schützenfest in Eckum : Neues Kronprinzenpaar ermittelt

Schützenfest in Eckum

Eckum Die Eckumer Schützen haben ein neues Kronprinzenpaar: Michael und Claudia Wiederhold werden im Jahr 2023/24 regieren. Die Freude ist groß.

Ein Königsschießen gab es erstmalig nicht, weil die Auflagen seit diesem Jahr so hoch seien, wie der zweite Vorsitzende Daniel Wiederhold erklärt. So sei der erste der sich meldet, neuer König. Die Freude war riesig, vor allem bei Kronprinzessin Claudia. „Meine Mutter wollte schon viele Jahre Königin werden, aber auch mein Vater freut sich sehr auf die Zeit“, so Wiederhold.