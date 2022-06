Schützenfest in Kaarst: Eine musikalische Überraschung für den König​

Schützenfest in Kaarst

Schützenkönig Andreas Pfeiffer wurde im Gottesdienst am Sonntagmorgen überrascht. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Bei der festlichen Messe am Schützenfestsonntag bewies der Kirchenchor Sankt Martinus Kreativität. Kurz vor dem Ende gab es jedoch einen Schreckmoment im Chorraum, der den Rettungsdienst auf den Plan rief.

(keld) Gegen Ende der festlichen Messe am Schützenfestsonntag sprang der Funke über und es wurde kräftig im Rhythmus mitgeklatscht: „Andreas ist unser König“, intonierte der Kirchenchor Sankt Martinus unter Leitung von Kantorin Annika Monz als Überraschung für Schützenkönig und Chormitglied Andreas Pfeiffer. Als Vorlage diente das „Königslied“ aus dem Kindermusical „König David“. Dessen Name wurde einfach durch Andreas ersetzt, denn ein Umdichten der Strophen war nicht nötig: „Du hast große Weisheit und Verstand, darum herrsche du in unserem Land“, sang der Chor und der Refrain „Lange sollst du König bleiben noch“ wirkte als gelungene Zusammenfassung der dreijährigen „Regentschaft“. Der König bedankte sich mit strahlendem Lächeln unter Applaus der Gemeinde.