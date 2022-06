Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 7) : „Eine Vier reicht mir nicht“

Alicia Peschen (rechts) und ihre Ausbilderin Anja Hagemann stehen in der Küche des Hotels Haus Duden. Foto: Michael Elsing

Kreis Wesel Alicia Peschen aus Wesel ist auf dem besten Weg, ihre Ausbildung zur Küchen-Fachpraktikantin mit Bravour abzuschließen. Und die 20-jährige Autistin ist das beste Beispiel dafür, dass dies trotz Einschränkung möglich ist.

Alicia Peschen ist ehrgeizig. Die 20-Jährige, die sich auf der Zielgeraden ihrer Ausbildung zur Küchen-Fachpraktikantin, die sie im Weseler Hotel Haus Duden absolviert, befindet, sagt klipp und klar: „Eine Vier reicht mir nicht.“ In wenigen Tagen steht für sie der praktische Teil ihrer Abschlussprüfung an. Den schriftlichen Teil hat sie bereits mit einer Note im Bereich von Eins und Zwei geschafft. Das hört sich gut an. Doch da wäre noch etwas, dass im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung nicht unerwähnt bleiben soll: Alicia Peschen ist Autistin.

Mit dieser Entwicklungsstörung geht sie allerdings sehr offensiv um: „Ich bin ja dadurch kein schlechterer Mensch. Und vielleicht kann ich anderen Menschen ja Mut machen, ein Vorbild für andere Autisten sein.“ Der Weg, den sie eingeschlagen hat und vor allem, wie sie ihn gegangen ist, taugt in der Tat als gutes Beispiel. „Früher hatte ich erst andere Berufswünsche, aber da ich sehr gerne koche, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, so die Weselerin. Diese Leidenschaft ist ihr sozusagen in die Wiege gelegt worden. Denn ihr Vater ist kein geringerer als der Küchenchef des Haus Duden – Ulrich Peschen.

Info Hier finden Suchende Informationen Kostenlos anrufen Umfassende Informationen und Hinweise rund um das Thema Ausbildung gibt es unter anderem bei der Agentur für Arbeit unter der Telefonnummer 0800 4555500 – und zwar kostenlos. Im Internet schauen Einen guten Überblick erhält auch, wer im Internet recherchiert. Dazu bieten sich folgende Seiten an: • arbeitsagentur.de/kontakt • check-u.de • arbeitsagentur.de/jobsuche • planet-beruf.de • ihk-lehrstellenboerse.de • hwk-duesseldorf.de

Wobei der direkt einschränkt: „Auf der Arbeit bin ich nicht der Papa, sondern der Chef.“ Er fügt aber auch direkt hinzu, dass er „schon sehr stolz“ auf die Leistungen seiner Tochter ist. Das geht Anja Hagemann nicht anders. Die Köchin ist Alicia Peschens Ausbilderin. Und sie lobt ihren Schützling: „Alicia hat sich vor allem in der letzten Zeit immer besser entwickelt. Sie ist sehr zielstrebig, abgeklärt, weiß sich einzuordnen. Sie hat eben nicht nur den Wunsch, eine gute Ausbildung zu machen, sondern auch das konkrete Ziel.“

Dass Alicia Peschen überhaupt die Möglichkeit besitzt, eine Berufsausbildung zu machen, hat sie auch der Akademie Klausenhof zu verdanken. Mit dem Weiterbildungsinstitut hat die 20-Jährige auch ihren Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das Projekt, das jungen Menschen mit Ausbildungshemnissen ermöglicht, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, wird von der Agentur für Arbeit finanziert.

Birte Slotta vom Klausenhof ist als Sozialpädagogin die direkte Ansprechpartnerin für Alicia Peschen. Sie ist während der gesamten Ausbildungszeit an der Seite der jungen Weselerin, weiß sie daher gut einzuschätzen. „Sie ist kommunikativ, kann vor allem bei routinemäßigen Tätigkeiten sehr gut arbeiten“, sagt Birte Slotta. Natürlich weiß sie auch, wo ihr Schützling seine Schwächen hat. „Hier und da braucht sie dann eben etwas Unterstützung. Wichtig war jedoch, dass sie von Beginn an voll motiviert war“, so Slotta.

Der Ablauf der Ausbildung deckt sich nahezu komplett mit einer herkömmlichen Lehre. Die Auszubildenden arbeiten in Vollzeit in ihren jeweiligen Betrieben, besuchen eine reguläre Berufsschule und müssen zum Ende ihrer Ausbildung eine Abschlussprüfung ablegen. „Lediglich die Anforderungen an die Azubis sind leicht angepasst. Und sie bekommen während ihrer Ausbildung zusätzlich einen Förderunterricht“, sagt Birte Slotta. Dort wird ihnen dann gezeigt, wie man Berichtshefte zu führen hat, sie erhalten sozialpädagogische Betreuung und werden auf die Prüfungen vorbereitet.

„Natürlich ist es ein wenig mehr Zeitaufwand. Aber diese Mühe lohnt sich, wenn es darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt Birte Slotta. Und dies gelingt durchaus häufiger. Auch Alicia Peschen hat die Aussicht, nach bestandener Prüfung weiter im Haus Duden arbeiten zu können.

Die Auswahl an Berufen, aus denen Menschen mit Ausbildungshemmnissen auswählen können, ist durchaus vorhanden. Ob Verkauf, Lager oder Garten- und Landschaftsbau – um nur einige zu nennen –, es gibt genügend Möglichkeiten. Und auch Kooperationsbetriebe, die dieses Unterfangen begleiten, finden sich immer wieder. „Selbstverständlich freuen wir uns aber über jeden neuen Betrieb, der ebenfalls mitmachen will“, sagt Birte Slotta.

