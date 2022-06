Planung in Neukirchen-Vluyn : 50 Schüler mehr pro Einschulungsjahrgang

Eine Lehrerin schreibt in einer Grundschule Wörter mit «Sp» am Anfang an eine Tafel (Themenbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neukirchen-Vluyn Weil junge Familien zuziehen und mehr Kinder geboren werden, steigt die Anzahl der Grundschüler in Neukirchen-Vluyn.

Da die Geburtsanzahl leicht steigt, dürfte dieser Trend anhalten. So schlug die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski vor, die Schulentwicklungsplanung zu aktualisieren. In die neue Berechnung sollen die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2023/2024, die im Dezember 2022 vorliegen, wenn Eltern ihre Kinder an den Grundschulen angemeldet haben werden. Von den 299 möglichen Erstklässlern wurde fünf Kinder zurückgestellt. 21 Kinder besuchen auswärtige Schulen. Damit werden 273 Kinder im August 2022 eingeschult. Das sind 26 mehr als in der Prognose von 2019. Im August 2023 soll sich die Zahl der Eingangsklassen von zehn auf elf erhöhen.