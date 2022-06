Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Bürgermeister eröffnet die Klompenkirmes

Neukirchen-Vluyn Höhepunkt ist am Montag der Klompenball. Gegen Mittag wird ein neuer König die Kuhkette tragen.

„Endlich, sie ist wieder da, eure Klompenkirmes“, so Bürgermeister Ralf Köpke beim offiziellen Fassanstich zur Eröffnung des Volksfestes in Vluyn im Kreise der Klompenfreunde. Das Kirmesbier, für das die Festzeltfamilie Aberfeld und diesmal Georg Dicks, Vorsitzender des Fördervereins, vor dem Festzelt sorgten, ging weg wie geschnitten Brot. Mittendrin der noch amtierende Klompenkönig „Shorty“, Thorsten Langenhorst. Eine rekordträchtige Amtszeit von drei Jahren liegt hinter ihm. „Einfach eine tolle Zeit“, so Shorty, der coronabedingt in die Verlängerung ging.

Holger Teller, Chef der Klompenfreunde, ist bestens auf den Klompenball am Montag vorbereitet. Seit 2020 steht bereits der nächste Klompenkönig in Warteschleife, um die königlichen Insignien, nämlich die 3.5 Kilo schwere Kuhkette, in Empfang nehmen zu können. Wer für ein Jahr Klompenkönig wird, gilt vor der Kirmes als bestgehütetes Geheimnis. Spekulationen und Wetten machen die Runde. In diesem Jahr bietet das Zelt Neuheiten. Teller: „Erstmals findet eine Schulparty der Abschlussklassen statt. Am Sonntag werden wir einen ökumenischen Gottesdienst feiern mit anschließendem Frühschoppen.“