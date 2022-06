Brauchtum in Schwalmtal : Amerner Bruderschaft mit jungem Königshaus freut sich aufs Fest

Vorfreude in Amern (v.l.): Ministerpaar Sandra und Tim Vollekier, Schützenkönigpaar Jacqueline Feyen und Dennis Brachten, Andrea Müller und Minister Marcelo Croonenberg sowie Königsadjutant Filipe Croonenberg. Foto: Bruderschaft/St.-Pankratius-Bruderschaft Amern

Schwalmtal Schützenkönig Dennis Brachten sowie seine Minister Tim Vollekier und Marcelo Croonenberg hoffen auf eine schöne Zeit in Schwalmtal-Amern.

Endlich Schützenfest! Die St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern St. Anton feiert vom 16. bis 20. Juni. Schützenkönig Dennis Brachten sowie seine Minister Tim Vollekier und Marcelo Croonenberg hoffen auf eine schöne Zeit.

Alle Veranstaltungen im Festzelt am Neptunweg sind kostenfrei. Die Bruderschaftler treffen sich am Donnerstag, 16. Juni, um 12.30 Uhr im Pfarrzentrum „Die Brücke“. Um 13 Uhr treten sie an der Hauptstraße an und ziehen zum Klompenball; dort spielt die Tanzband Teamwork, die schönsten Klompen werden prämiert. Zudem gibt es einen Familientag mit Kinderkarussell, Entenangeln, Süßwarenstand, Schießbude, Schminken, Buttonmaschine, Schussradar, Bungee-Run und Hindernishüpfburg.

Am Freitag, 17. Juni, verbindet die Bruderschaft um 17 Uhr den Treff im Pfarrzentrum mit einem Umtrunk. Um 19.30 Uhr machen sich die Züge auf den Weg zum Zelt. König, Gefolge und Gäste in Abendgarderobe feiern beim Königs-Gala-Ball um 20 Uhr zur Musik von Teamwork.

Am Samstag treffen sich um 16 Uhr die Schützen am Pfarrzentrum, um 16.30 Uhr treten sie an der Polmanstraße zum Umzug an, um 18 Uhr beginnt der Königsumtrunk im Pfarrzentrum, um 19.30 Uhr ziehen sie zur „Fun-tantastischen“ Nacht mit der Remember-Band.

Am Sonntag, 19. Juni, beginnt der tag um 7.15 Uhr mit einem Treffen am Pfarrzentrum, versammeln sich an der Hauptstraße und besuchen um 19 Uhr die Messe. Kranzniederlegung am Ehrenmal und Großer Zapfenstreich folgen. Um 11 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen im Zelt. Um 16.30 beginnt die große Königsparade. Mit Karaoke im Zelt klingt der Tag aus.