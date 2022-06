Brauchtum in Schwalmtal : Schützen feiern „Heimspiel in Kirspel“

Schwalmtal König Günter und Königin Anja hatten lange auf „ihr“ Schützenfest warten müssen. Zu dem reisten Besucher sogar extra aus Bayern an.

Am Samstag wurde der Kirmesmaien am Festzelt in Napphausen aufgestellt. Abends stand der Königsball mit der Band Thommes Rot Weiß auf dem Programm. Und da war für die Schützenbrüder Vorsicht geboten. Schon um 7.45 Uhr war am Sonntagmorgen Antreten am Schützenheim angesagt.

Und auch am Montag sind die Kirspeler Schützenbrüder und Frauen wieder gefordert. Am Montagmorgen muss beim Feldgottesdienst in Eicken angetreten werden. Am Abend steigt der Königs-Gala-Ball im Festzelt mit der Band Thommes Rot Weiß. Schützenkönigin Anja Buffen freut sich schon, ihr exklusives Ballkleid zu präsentieren. „Wie das Kleid genau aussieht, darf ich noch nicht erzählen“, so Anja Buffen. Wer die Königin mit edlem Ballkleid sehen will, sollte am Montagabend beim Königs-Gala-Ball im Festzelt in Napphausen vorbeischauen.