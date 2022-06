St.-Marien-Bruderschaft Winterswick : Schützen gehen neue Wege

Königin Elke Ehlen geht in ihr viertes Amtsjahr. Foto: Marienschützen

Winterswick Vom Fronleichnams-Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, feiert die St.-Marien-Bruderschaft Winterswick Schützenfest – „Op de Gansewei“ am und im Vereinslokal Reintges. Ein Königsschießen gibt es diesmal nicht.

Nach dreijähriger Pause wollen die Schützen mit neuem Schwung das Bruderschaftsleben wieder aufnehmen und „mal anders“ an die Sache herangehen. Treffen ist am 16. Juni um 10 Uhr vor der St.-Peter-Kirche zur Teilnahme an der Fronleichnamsprozession. Um 14 Uhr geht es am Vereinslokal los, gegen 15.30 Uhr wird Präses Bärbel Jensen das Preisschießen mit dem Vorstand eröffnen. Teilnehmen können auch die Schützenfrauen. In diesem Jahr wird es kein Königsschießen geben. Nach dem Preisschießen dürfen alle Besucher gegen eine kleine Gebühr auf den Vogel schießen. Dem Gewinner winkt ein Sachpreis.

Elke Ehlen (Archivfoto: Verein) geht nun in ihr viertes Jahr als Königin. Sie ist in der Geschichte der Bruderschaft die erste Königin und gleichzeitig auch unter den Königen nach 1948 die mit der längsten Amtszeit. Am Freitag, 17. Juni, ab 18.30 Uhr gibt es erstmalig die „Ferkelei auf der Gansewei“. Es werden Spanferkel-Portionen zum Preis von zwölf Euro angeboten. Ein Menschenkicker-Turnier, zu dem sich Teams zu jeweils sechs Personen melden können, findet statt.

Die Kinderbelustigung ist am Kirmessamstag, 18. Juni. Ab 14 Uhr wird mit vielen lustigen Spielen für die Unterhaltung der Kinder gesorgt. Auch Kaffee und Kuchen werden gereicht. Am Sonntagmorgen, 19. Juni, nehmen die Schützen am Festgottesdienst (10 Uhr) in der St.-Peter-Pfarrkirche teil. Antreten ist um 9.45 Uhr am Pfarrheim. Nach dem Gottesdienst machen Königin, Throngefolge und Schützen den Senioren im St.-Thekla-Haus ihre Aufwartung. Am Ehrenmal in Winterswick wird ein Kran niedergelegt, dann geht es ab 14 Uhr zum Spätschoppen ins Vereinslokal. Damit endet auch das Schützenfest.

Die Winterswicker Bruderschaft freut sich über neue Mitglieder, um weiter die Ideale von Glaube, Sitte und Heimat leben zu können. Interessierte können sich beim Schützenfest gerne an Brudermeister Peter Meer und weitere Vorstandsmitglieder wenden.

(up)