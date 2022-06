Firmen präsentieren sich in Neukirchen-Vluyn : So gut lief das Gewerbeparkfest

Bei gutem Wetter wurde es in den Straßen des Gewerbegebiets richtig voll. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Mächtig Trubel herrschte am Sonntag im Neukirchener Gewerbepark-Nord. Ansässige Betriebe luden nach zwei Jahren Pause wieder zu Führungen und Aktionen ein. Vereine präsentierten sich mit ihrem Angebot.

Von Sabine Hannemann

Volltreffer für die Macher des Gewerbeparkfestes in Neukirchen. Das Wetter spielte in perfekter Weise mit. Gäste erlebten die Weitläufigkeit des Gewerbeparks und das Spezialistentum der dort ansässigen Unternehmen. Führungen in Handwerksbetrieben kamen an. Oft bildeten sich Schlangen, beispielsweise beim Angebot der Tanzworkshops von Desirée Burger mit ihrem Team.

Ähnliches berichtete Oliver Guttler, Vertriebsleiter für den Wiederverkauf in der Biobäckerei Schomaker. Auf dem Betriebsgelände teilten sich über 30 Aussteller, Vereine, Fachbetriebe und Initiativen, die Präsentationsfläche. Bands spielten Live-Musik, während Gäste eine Verschnaufpause bei Kaffee und Kuchen einlegten. „Bei uns stellen auch Nachbarbetriebe und Kooperationspartner aus“, so Guttler. „Unsere Führungen durch die Backstube werden gut genutzt.“ Ein Geselle stellte sich den Fragen der Gäste. „Eine entsprechende Ausbildung in der Backstube, der Konditorei oder im kaufmännischen Bereich öffnet Türen“, so Guttler.

Unternehmen, hier die Lineg, stellten sich vor und informierten über Ausbildungsmöglichkeiten. Foto: Norbert Prümen

Info Direkter Kontakt mit Ausbildungsbetrieben Berufsforum Seit 1999 findet das Fest im Gewerbepark-Nord alle zwei Jahre statt. 2020 musste es pandemiebedingt abgesagt, und auf 2021, dann auf 2022 verschoben werden. Schon damals stand das generelle Thema Ausbildung fest. Junge Menschen sollten mit Ausbildungsbetrieben in direkten Kontakt treten können. Im Rahmen eines Berufsforums schlossen sich andere Ausbildungsanbieter an.

Für Alfred Wronski vom Organisationsteam lockte der Mix an Ausstellern die Gäste auf das Gelände der Biobäckerei. So waren die Tuwas-Genossenschaft mit ihren Grünpflanzen an Bord, wie auch der Schaephuysener Verein für Gartenkultur und Heimatpflege. Vernetzung und Ideenaustausch bestimmten die Großveranstaltung, wie auch bei den örtlichen Vereinen anklang. Die Karnevalisten der Blau-Weißen Funken kamen sogar mit ihrem Karnevalswagen angefahren. Karneval zum Anfassen, so ihr Motto verbunden mit dem Wunsch, sich wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

„Wir betreiben auf offener Straße Öffentlichkeitsarbeit, machen auf unser Sportangebot aufmerksam und treffen dabei so direkt Mitglieder wieder“, freute sich Anja Reimann, Vorsitzende des SV Neukirchen. Corona hat besonders den Vereinen zugesetzt und sie in ihren Aktivitäten eingeschränkt. Daher war ein „Endlich wieder“ desöfteren zu hören. „Wir sind super überrascht über den guten Zulauf“, sagten Heiko Haaz und Claudia Wilke vom Stand des Neukirchener Heimat- und Verkehrsvereins.

Gut zu tun hatten mit ihren Ständen auf der Hochstraße örtliche Betriebe. Dicht umringt der Stand der Firma Schwing, der sich auf thermische Reinigung, Kunststoffentfernung in der Industrie spezialisiert hat. Firmengründer Ewald Schwing und Geschäftsführer Sohn Thomas Schwing standen Rede und Antwort, genauso wie die Polizei, Zoll, DRK und Feuerwehr. „Wir geben Infos zur Ausbildung und haben viele interessante Gespräche geführt“, sagte Jeremy Krutzek, Auszubildender bei Trox zum Fachinformatiker in Systemintegration.

Das Augenmerk aller ausbildender Betriebe konzentrierte sich auf den beruflichen Nachwuchs. Coronabedingt fehlten Praktikumsplätze und die Möglichkeit, in interessante Berufszweige hineinzuschnuppern. Entsprechend stark präsentiert sich dazu das Jobangebot der Firmen im Gewerbegebiet Nord im Kampf um berufliche Talente.