Vereinsgemeinschaft Rheurdt : „Was einer nicht schafft, schaffen viele!“

Im April 2005 wurde der Vereinsbaum der Vereinsgemeinschaft Rheurdt im Burgerpark an der katholischen Kirche St. Nikolaus aufgestellt. Foto: Klaus Tißen

Rheurdt Die Vereinsgemeinschaft Rheurdt feiert 25-jähriges Jubiläum. Was einst aus der Not geboren wurde, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt.

Am 18. März 1997 fand die Gründungsveranstaltung der Vereinsgemeinschaft Rheurdt statt. Das ist nun 25 Jahre her, ein guter Grund, auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückzublicken. Ihren Anfang hat die Idee zur Gründung einer Vereinsgemeinschaft auf der Herbstversammlung der St.-Nikolaus-Bruderschaft im November 1995 genommen, um die traditionelle Pfingstkirmes zu retten. Diese war von je her eng verknüpft mit dem Schützenfest der Bruderschaft.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde es jedoch immer schwieriger, einen Schützenkönig zu finden. Kein Schützenkönig bedeutete kein Schützenfest, kein Schützenfest bedeutete wiederum auch kein Festzelt zur Kirmes. Die Kirmes drohte, an Attraktivität zu verlieren, was zur Folge gehabt hätte, dass die Schausteller weg geblieben wären – die Pfingstkirmes drohte zu sterben. Das wollte der damalige Brudermeister der St.-Nikolaus-Bruderschaft, Theo Tißen, unbedingt verhindern. „Was einer nicht schafft, schaffen vielen“, so seine Prämisse. Der Vorstand bekam den Auftrag, über den damaligen Bürgermeister Willi-Peter Odendahl mit den Rheurdter Vereinen Kontakt aufzunehmen, um die Pfingstkirmes und die damit verbundene Tradition aufrecht zu erhalten.

Info Die Vereinsgemeinschaft Rheurdt Vereine Folgende Vereine und Gruppen gehören der Vereinsgemeinschaft aktuell an: der Awo Ortsverein, die DLRG Rheurdt-Schaephuysen, die Freiwillige Feuerwehr, die Gitarrengruppe, die Jugendfeuerwehr, die Landfrauen, MGV Eintracht, die Pfadfinder St. Georg, Stamm St. Nikolaus Rheurdt, der Reit- & Fahrverein, Schützen der St. Johannes-Bruderschaft Kengen, die St. Nikolaus Bruderschaft, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen und TV Rheurdt. www.vg-rheurdt.de

Die Idee dahinter: Jährlich solle im Rahmen der Pfingstkirmes eine Rheurdter Persönlichkeit, die sich in besonderer Weise um ihren Verein oder das dörfliche Leben verdient gemacht hat, geehrt werden. Der wechselnde, festgebende Verein sucht dafür in den eigenen Reihen und stellt die Festkettenträgerin oder den Feskettenträger nebst Adjutanten. So sei die Kirmes mit Festzelt gesichert, auch wenn sich kein Schützenkönig finden ließe.

Im Jahr 1996 fanden mehrere Versammlungen statt, die Idee nahm weiter Gestalt an. Elf Vereine schickten schließlich ihre Delegierten zur Gründungsversammlung. Dort wurden die Satzung und die Geschäftsordnung verabschiedet. Unter der Versammlungsleitung von Willi Peter Odendahl wurden Hermann Josef Peerenboom, Peter Bolten, Bernd Jansen, Ute Baumann, Theo Tißen, Franz Ingendahl und Franz Heynen in den Vorstand der neuen Vereinsgemeinschaft gewählt. Die Hauptaufgabe der Vereinsgemeinschaft sollte der Erhalt der Pfingstkirmes und die Förderung des Vereinslebens innerhalb der Ortschaft Rheurdt sein.

Im Jahr 1997 fand die erste Pfingstkirmes unter der Regie der Vereinsgemeinschaft statt. Der erste Festkettenträger war damals Heinz Baumann vom Reit- und Fahrverein Rheurdt. Seine Adjutanten waren Ernst-Willi Kuypers und Norbert Paeßens. „Bis heute hat sich daraus eine echte Erfolgsgeschichte entwickelt“, so Klaus Tißen, erster Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft. „Bis heute steht der Erhalt der Pfingskirmes an oberster Stelle. Aktuell gehören der Vereinsgemeinschaft zwölf Vereine an. Wir sind stolz darauf, was aus der Idee gewachsen ist und wie engangiert alle mitgestalten wollen.“ Mittlerweile ist die Vereinsgmeinschaft auch Mitinitiator des jährlichen Karnevalsumzugs in der Gemeinde Rheurdt. Ein Arbeitskreis aus Vorstand und Freiwilligen gestaltet das Rahmenprogramm am Start- und Zielpunkt des Umzugs im Herzen von Rheurdt und organisiert eine Prämierung der kreativsten Gruppenkostüme und Handwagen, die am Umzug teilnehmen. Verantwortlich ist die Vereinsgemeinschaft außerdem für Infotafeln an den Ortseingängen. Hier wird auf Veranstaltungen im Dorf hingewiesen.

Auf das Jubiläumsjahr blickt Klaus Tißen optimistisch. „Wir planen das Programm zur Pfingstkirmes jetzt erstmal so, als wenn es im Sommer kein Corona mehr geben würde“, sagt der Vorsitzende augenzwinkernd. „Natürlich werden wir uns aber an die dann geltenden Verordnungen halten.“ Am Pfingstfreitag soll der Festakt zum 25-jährigen Bestehen gefeiert werden. Der Samstag ist traditionell der Tag der St.- Nikolaus-Bruderschaft, am Sonntag wird die Festkette verliehen und mit einem entsprechendem Ball gefeiert. Der Montag ist Familientag im Festzelt.