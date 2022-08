Schützenwesen in Düsseldorf : Schützenfest in Itter beginnt wieder mit Dorffest

Düsseldorf Das Dorffest ist am Sonntag, 7. August. Das eigentliche Schützenfest beginnt am 13. August. Auf dem Schützenplatz ist auch wieder eine Kirmes aufgebaut.

Ihr Kinderfest haben die St.-Hubertus-Schützen aus Itter nach der pandemiebedingten Pause mit Erfolg am 19. Juni über die Bühne gebracht. So steht denn nun auch den Feierlichkeiten zum Schützenfest am übernächsten Wochenende, es ist die 96. Auflage, nichts mehr im Wege.

Bereits zum 26. Mal findet vor dem eigentlichen Schützenfest das Dorffest auf dem Schützenplatz An der Jagengrenze statt. Am Sonntag, 7. August, ab 13 Uhr geht es los, und es kann schonmal das gemeinsame Feiern geübt werden. Denn die rund 2000 Bewohner aus Itter feiern gerne, vor allem zusammen.

Am Wochenende ab dem 13. August findet dann das eigentliche Schützenfest statt. Sehr zur Freude des Vorstands haben alle Schausteller wieder ihr Kommen zugesagt, die schon in den vergangenen Jahren den Schützen- auch zu einem Kirmesplatz gemacht haben. Und das sind einige Höhepunkte: am Samstag, 13. August, der Königs- und Prinzenabend ab 20 Uhr im Festzelt, am Sonntag, 14. August, der große Festzug ab 15 Uhr mit Parade um 16 Uhr auf der Itterstraße. Der Montag steht wie immer ganz im Zeichen des Klompenballs (16 Uhr) im Festzelt, beendet wird das Schützenfest am Dienstagabend (ab 20 Uhr) mit dem Krönungsball. Dann wird auch der wegen der Pandemie immer noch im Amt befindliche Schützenkönig von 2019, Dieter Braun von der Wildschützkompanie, verabschiedet und die neue Majestät gekrönt.