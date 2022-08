Vandalismus in Rheurdt : Jugendliche randalieren im Burgerpark

Nicht immer geht es im Burgerpark so ruhig und friedlich zu wie an diesem Donnerstagmittag. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Polizei eingreifen, als Jugendliche in Rheurdt für Ärger sorgten. Wie die Gemeinde nun versucht, mit Jugendarbeit, Polizei und Ordnungsamt solchen Vandalismus zu unterbinden.

„Unser Ordnungsdienst und die Polizei waren von 23 bis 1.30 Uhr im Einsatz“, blickt Bürgermeister Dirk Ketelaers auf die Ereignisse zurück. „Die Polizei konnte neun Jugendlichen fassen und die Personalien aufnehmen. Es waren männliche und weibliche Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Zwei davon wohnen in Rheurdt , die anderen in den umliegenden Städten Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Die Gemeinde hat ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Bescheide werden seit Mittwoch zugestellt.“

Beliebte Treffpunkte in Rheurdt Neben dem Burgerpark nahe der Kirche St. Nikolaus gelten der Schulhof der Martinusschule am Meistersweg, der Bolzplatz mit Pumptrack sowie eine Fläche oberhalb des Zentralfriedhofs als informelle Treffpunkte.

Zentrale Stellen In jeder Stadt oder Gemeinde existieren informelle Treffpunkte, an denen Jugendliche zusammenkommen. Meistens sind es zentrale Stellen, die gut zu erreichen sind. Oft sind sie mit Emotionen verbunden und strahlen eine gewisse Anziehungskraft aus, wie Schulen, Parks oder leer stehende, verfallene Gebäude. Informelle Treffpunkte verlagern sich immer wieder.

Die Eskalation in der Nacht von Montag auf Dienstag hat eine Vorgeschichte. Im Frühjahr 2022 hatten Jugendliche bereits den Schulgarten der Martinus-Grundschule verwüstet, der 100 Meter nördlich des Burgerparks am Meistersweg liegt und ebenfalls ein sogenannter informeller Treffpunkt von Jugendlichen ist (siehe Info-Kasten). Im Frühsommer wurde eine Scheibe im Haus Quademechels eingeworfen, das sich an den Burgerpark anschließt. Allerdings ist nicht bekannt, ob sie von Jugendlichen zerstört wurde, die sich regelmäßig im Park nahe der Kirche St. Nikolaus treffen. Außerdem wurde eine Fahrradstation am Haus Qaudemechels samt Fundament herausgerissen.

„Informelle Treffpunkte sind wichtig“, betont Dirk Ketelaers. „Es gibt Jugendliche, die sich außerhalb von Vereinen oder Jugendeinrichtungen treffen wollen. Das war schon so, als ich von 2000 bis 2008 für den Awo-Kreisverband in der Jugendarbeit in Rheurdt eingesetzt war, für den Awo-Bahnhof, das Jugendzentrum in Schaephuysen und die aufsuchende Jugendarbeit zuständig war. Aber Jugendliche haben sich an gewisse Regeln zu halten. Sie haben Pöbelei, Vermüllung und Vandalismus zu unterlassen.“