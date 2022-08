Schützenfest in Rheinberg : Sebastianer bangen vor Königsschießen

Der 2017er Thron mit dem Königspaar Heinz und Angelika Geßmann an der Spitze wird am Samstagabend verabschiedet. Foto: Sebastianer

Rheinberg In Rheinberg wird Schützenfest gefeiert. Festzelt und Fahrgeschäfte für die Kirmes sind schon aufgebaut. Geschossen wird am Montag an der Orsoyer Straße. Unklar ist, ob sich Aspiranten finden. Auch eine Blaskapelle wird noch gesucht.

Wer Heinz Geßmann kennt, der weiß: Dieser Mann ist Schütze mit Leib und Seele und würde für seine Sebastianer, deren Präsident er ist, nahezu alles tun. 2017 etwa fackelte er nicht lange und rief sofort „hier“, als es darum ging, Aspiranten für das Königsschießen zu finden. Der Präsident kam, sah und siegte – seither ist er Schützenkönig. Durch die jährliche Abwechslung innerhalb der Dreiergemeinschaft, zu der neben den Sebastianern auch die Bürgerschützen und die St.-Michaelis-Schützen gehören, dauert die Regentschaft normalerweise drei Jahre. Bei Heinz Geßmann sind es durch die Corona-Pause fünf geworden.

Fünf Jahre als König, die nun zu Ende gehen sollen. Denn in Rheinberg steht das Schützenfest vor der Tür, am Montag soll es einen neuen Regenten geben. Er habe die Königszeit sehr genossen, räumt Heinz Geßmann gerne ein. Aber nach fünf Jahren sei es jetzt auch mal gut. Sonst werde die Königswürde noch zur Königsbürde.

Heinz Geßmann ist Präsident und noch König. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Abschluss mit dem Krönungsball Der Montag Am 8. August heißt es um 9.30 Uhr Antreten im Festzelt zum Abholen des scheidenden Königs. Gegen 11 Uhr beginnt das Preis- und Königsschießen. Parallel dazu gibt es auf dem Schützenplatz die Kinderbelustigung. Der Dienstag Am 9. August gibt es gegen 17.15 Uhr einen Festumzug für das neue Königspaar, gegen 19 Uhr Fahnenschwenken in der Innenstadt, bevor um 20 Uhr der Krönungsball mit Inthronisation gefeiert wird.

Die Vorbereitungen auf die Sause am Wochenende kostet Nerven. „Ich habe immer noch keine Blaskapelle gefunden“, so Geßmann. Einige Truppen haben sich in der Coronazeit aufgelöst, andere haben zu wenig Mitspieler oder sind ausgebucht, weil jede Menge Veranstaltungen nachgeholt werden.

„Die Freude hoch“ – so lautet seit ewigen Zeiten das Motto beim Rheinberger Schützenfest. Foto: Uwe Plien

„Außerdem hatten wir Probleme mit dem Strom“, erzählt Heinz Geßmann und schüttelt den Kopf. „Bis wir mal einen Trafo hatten – Wahnsinn.“ Am Schützenplatz an der Orsoyer Straße liegt eine 10.000-Volt-Stromleitung, der „Saft“ muss für Schützenzelt, Kühlaggregate und Fahrgeschäfte der Kirmesleute auf 400 Volt runtergebremst werden. „Nirgendwo in der Nähe war ein Trafo zu kriegen“, bestätigt auch Markus Geßmann, der Bruder des Präsidenten, ebenfalls engagierter Sebastianer. „In Brandenburg hätten wir einen abholen können und in den Niederlanden. Letztendlich haben wir einen in Minden-Lübbecke geholt.“ Der ist inzwischen angeschlossen und alles ist gut. Eine Sorge weniger.

Eine andere bleibt: Werden sich am Montag Sebastianer nach vorne trauen, wenn „Aspiranten vor“ gerufen wird? „Ich bete, dass es klappt“, sagt Heinz Geßmann, wissend, dass es mittlerweile viele Vereine und Bruderschaften gibt, die ihre Schützenfeste ohne König beenden müssen. Vielleicht findet sich ja eine Schützin. Seit 1981 nimmt die Bruderschaft auch Frauen auf, seit 2014 lässt es die Satzung zu, dass auch Damen auf den Vogel schießen dürfen. Probiert hat ihr Glück bisher noch keine Sebastianerin. Warum nicht? Heinz Geßmann zuckt die Schultern: „Keine Ahnung.“

Immerhin: das Festzelt steht, die Kirmesgeschäfte – Autoscooter, Musik-Express, Scheibenwischer und Kinderkarrussel – auch. Das Wetter soll gut bleiben, die Party kann also steigen. Los geht es am Samstag, 6. August, um 14 Uhr, mit dem Freibier-Fassanstich, um 18 Uhr beginnt ein Gottesdienst in der St.-Peter-Kirche, bevor es um 19 Uhr weitergeht: Antreten am Stadthaus, Kranzniederlegung und Totengedenken am Ehrenmal mit Zapfenstreich. Um 20 Uhr beginnt der Abschlussball für das Noch-Königspaar Heinz und Angelika Geßmann. Bei Einbruch der Dunkelheit, so gegen 22.30 Uhr, signalisiert ein Höhenfeuerwerk den Leitspruch der Schützen: „Die Freude hoch!“ Am Sonntag, 7. August, stehen ab 14 Uhr ein Frühschoppen und ein Kuchenbüffet im Zelt auf dem Plan, außerdem ein Preisschießen für Kinder ab zehn und für Jugendliche bis 20 Jahren.

