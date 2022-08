Unfall in Mönchengladbach : Betrunkener Fahrer rammt bei Autorennen Hauswand und drei Pkw

Unfall in Mönchengladbach

Am Auto des 33-jährigen Fahrers entstand Totalschaden. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde aber nemand. Der 33-Jährige soll sich ein Rennen mit einem Motorradfahrer geliefert haben. Zeugen berichten von quietschenden Reifen.

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend, 3. August, gegen 23.15 Uhr an der Erzbergerstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei geparkte Autos und eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt.