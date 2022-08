Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 4. August 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Der Kreis Heinsberg hat in NRW die höchste und die Stadt Krefeld die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach Der bundesweite Trend sinkender Corona-Zahlen ist auch in Mönchengladbach zu beobachten. Wie Stadt und Robert-Koch-Institut die Werte beziffern.

1829 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 4. August 2022. Am Vortag war der Wert mit 1728 geringer – und am Dienstag mit 1712 sogar noch niedriger.

Dieser Trend ist gegenläufig zu dem, was sich sonst in der Vitusstadt und sogar im ganzen Land den Daten zufolge ablesen lässt. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist nach Angaben der Stadt mit 193 erneut relativ niedrig. Am Vortag wurden 242 neue Fälle gemeldet. Vor einer Woche waren es hingegen 727.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt infolge der wenigen Neuinfektionen weiter. Am Donnerstag gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) diese mit 439,0 an (Vortag: 462,0). Der bundesweite Durchschnitt liegt derweil bei 451,3 (Vortag: 477,9) und der Landesschnitt bei 435,7 (Vortag: 440,4). Sowohl bundes- wie auch landesweit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen kontinuierlich.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 4. August, 12.18 Uhr) in Mönchengladbacher Krankenhäusern sieben Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, von denen zwei invasiv beatmet werden. Sechs der laut Divi 77 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Landesweit sind 662 der 5048 Intensivbetten nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 6,84 an. Am Vortag wurde der Wert mit 7,0 beziffert, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 8,33 korrigiert. Der bundesweite Schnitt liegt bei 6,26 (Vortag: 6,36 gemeldet, auf 7,44 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 90.929 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 88.756 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 344 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

