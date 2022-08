Unfall in Kempen : Betrunkene fährt Senior auf E-Bike an und flieht

Betrunkene fährt Senior auf E-Bike an und flieht

Unfall in Kempen

Kempen Ein alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstag einen E-Bike-Fahrer in Kempen angefahren und hiernach Unfallflucht begangen. Doch die Polizei war zur Stelle.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein 71-jähriger Viersener gegen 13.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem gekennzeichneten Schutzstreifen der Vorster Straße in Fahrtrichtung Herckenrathstraße gefahren sein. Ein vorbeifahrendes Auto scherte auf seiner Höhe unvermittelt nach rechts aus und touchierte dabei den 71-Jährigen. Der Pedelec-Fahrer kam zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubterweise vom Unfallort. Die Einsatzkräfte konnten die flüchtige Fahrerin aber unmittelbar nach dem Unfall ausfindig machen. Es handelte sich um eine 62-jährige Kempenerin. Wegen eines nachgewiesenen Alkoholpegels nahmen die Beamten sie auf die Polizeiwache mit und ordneten eine Blutabnahme an. Die Ermittlungen dauern an.