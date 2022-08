Schwerer Unfall in Wachtendonk : Gegen Baum geprallt und im Auto eingeklemmt

Wachtendonk Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Wachtendonk. Ein 52-jähriger Mann aus Tönisvorst prallte mit seinem Auto gegen einen Baum, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

(kla) Der Rettungstransporthubschrauber hatte am Dienstag einen Einsatz in Wachtendonk . Er musste einen Autofahrer nach einem Unfall auf der Kempener Straße mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus bringen.

Wie die Polizei dazu weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 11 Uhr. Ein 52-jähriger Mann aus Tönisvorst war in einem Skoda Octavia auf der Kempener Straße in Richtung Kempen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Wachtendonk befreit werden. Der Rettungshubschrauber flog den Tönisvorster in eine Spezialklinik.