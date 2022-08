Fußball-Kreisliga B : „Wir wollen einen Platz besser sein“

Mit diesem Aufgebot verpasste der SV Thomasstadt knapp den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A. Jetzt startet das Team einen neuen Anlauf. Foto: Ulbrich

Kempen Alle drei Senioren-Mannschaften des SV Thomasstadt Kempen standen in der Vorsaison vor dem Aufstieg. Nur die „Dritte“ durfte am Ende feiern. Trainer Andrè Meier will mit der 1. Mannschaft den verpassten Aufstieg nachholen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als sich die vergangene Fußball-Saison dem Ende neigte bahnte sich beim SV Thomasstadt Kempen etwas an, was sicher nicht viele Vereine erleben. Denn für alle drei gemeldeten Seniorenmannschaften war nach langjähriger sportlicher Tristesse auf der Zielgeraden der Aufstieg in entscheidenden direkten Duellen greifbar nahe. Die ganz große Sause bei den Blau-Roten blieb aber aus. Nur die von Dirk Horster trainierte 3. Mannschaft durfte am Ende jubeln und sorgte am drittletzten Spieltag dafür, dass nach dem Abstieg in der Saison 2016/17 erstmals wieder eine zweite Mannschaft der Thomasstädter in der Kreisliga B vertreten ist. Die Horster-Elf setzte sich seinerzeit bei Verfolger VSF Amern III durch vier Treffer von Immanuel Erdmann und Jonas Hermann mit 5:0 durch.

Für die beiden anderen Mannschaften blieb das Happyend aus. Vier Minuten wähnte sich die von Corona gebeutelte und von Peter Beenen trainierte 2. Mannschaft am letzten Spieltag als Aufsteiger, als Patrick Mertens, eine Leihgabe der „Dritten“, beim SSV Grefrath II zum 1:0 traf. Um so größer war der Schock, als Cem Colak in der 90. Minute den Ausgleich erzielte und für den Aufstieg der Niersler sorgte.

info Auftakt bei Absteiger Union Krefeld Mit einem 8:0-Sieg über die SG Dülken gelang dem SV Thomassdt im Kreispokal der erste Sieg in einem Pflichtspiel der Saison 2022/23. Die Meisterschaft beginnt für die Meier-Elf am Freitag, 12. August bei Absteiger BV Union Krefeld. Erster Heimgegener ist SuS Krefeld II (21. 8.).

Die größten Hoffnungen in der letzten Saison ruhten von Beginn auf die 1. Mannschaft. Doch das Team von Trainer André Meier zog bekanntermaßen am vorletzten Spieltag ebenfalls den Kürzeren und musste durch eine 1:3-Niederlage Gastgeber TSV Meerbusch III den Vortritt lassen. „Das tat schon weh“, erinnert sich Meier, der in seinem ersten Seniorenjahr beinahe die erste Meisterschaft gefeiert hätte, „aber wir haben das was wir leisten konnten in diesem Spiel nicht auf den Platz bringen können.“

Natürlich steht das Abschneiden der Erstvertretung auch in dieser Saison im Fokus. Groß ist die Sehnsucht, nach dem Abstieg in der Saison 2015/16 endlich wieder den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen. Nach vielen Jahren mit durchwachsenen Platzierungen scheint Meier beim SVT an den richtigen Schrauben gedreht zu haben und setzt auch auf den Lernprozess. „Die Mannschaft ist in ihrer Zusammensetzung erst ein Jahr zusammen. Auch wenn es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, die letzte Saison hat uns sicher weiter gebracht.“

Die Ergebnisse in der Vorbereitung, unter anderem mit deutlichen Siegen über die A-Ligisten Rhenania Hinsbeck und (6:1) und TSV Kaldenkirchen (6:0) sprechen dafür, dass Thomasstadt erneut um den Aufstieg mitspielen wird, auch wenn Meier die Ergebnisse nicht zu hoch bewerten sehen wollte. Fußball-Obmann Christoph Wefers formuliert die Erwartungshaltung nach außen vorsichtig: „Wir sind uns bewusst, dass die Mannschaft die Qualität hat, aufzusteigen.“ Die interne Sprachregelung zwischen den Beteiligten dürfte hinsichtlich der Zielsetzung sicher klarer ausfallen. Meier beschreibt die Zielsetzung nach der Vizemeisterschaft anders, aber konkret: „Wir wollen einen Platz besser sein, als in der Vorsaison.“

Mit Sven Keller verlor der SVT seinen besten Torschützen (33 Saisontore) an den VfL Tönisberg. In der Verantwortung stehen nach wie vor erfahrene Spieler wie Keeper Marc Boemanns, Dominique Strathe, Pascal Beenen und Yannick Küppers, die die zahlreichen jungen Spieler führen sollen. Doch gerade die Youngster sorgen dafür, dass der ambitionierte B-Ligist noch einmal an Qualität zulegen konnte. Denn insbesondere die aus der A-Jugend aufgerückten Kicker sorgen für neue Impulse und heizen Konkurrenzkampf an. „Da sind vier phänomenal gute Jungs dabei“, freut sich Wefers.