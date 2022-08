Hilfe für Menschen in Not : „Pro Paraguay Initiative“ informiert mit Reisebericht

Hilfe für Menschen in Not

Kempen Von ihren Aufenthalten in Paraguay will die Kempener Initiative im Rahmen einer Informationsveranstaltung berichten. Es soll gezeigt werden, wie wichtig die Arbeit der Initiative für die Menschen dort ist.

Die „Pro Paraguay Initiative“ in Kempen lädt zum einem Informationsabend in den Konferenz-Loft an der Wiesenstraße 4 in Kempen ein. Am Dienstag, 9. August, werden ab 19 Uhr im Rahmen eines Reiseberichts auch zahlreiche Fotos gezeigt.