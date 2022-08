Ideen zum Integrierten Klimaschutzkonzept : Klimaschutz vor der Haustür

Grefrath Die Wählergemeinschaft GOVM will das persönliche Engagement der Grefrather Bürgerschaft wecken. Jeder und jede könne etwas zum Schutz des Klima beitragen.

(RP) Am Klimaschutz führt kein Weg vorbei. Das zeigt sich für die Grefrather Wählergemeinschaft GOVM in diesen Tagen noch dringlicher als bisher: Dürre und Waldbrände belegten, dass der Klimawandel längst nicht mehr nur ein Problem weit entfernter Regionen ist: Die Menschen am Niederrhein seien schon jetzt unmittelbar betroffen. Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energieengpässe öffneten auch dem Letzten die Augen für den Zwang, den Energieverbrauch zu senken und Alternativen zu den fossilen Brennstoffen zu nutzen.