CDU-Antrag zum demografischen Wandel : Dem Personalmangel bei der Stadt entgegenwirken

Kempen Die Kempener CDU fordert ein schlüssiges Handlungskonzept für den Personalbereich der Stadtverwaltung: In den nächsten zehn Jahre sind 196 Renteneinritte der Mitarbeitenden möglich.

Die CDU-Fraktion im Kempener Stadtrat mahnt die Kempener Stadtverwaltung, sich auf den demografischen Wandel rechtzeitig vorzubereiten. Um diese Forderung zu untermauern, hat die CDU nachgerechnet: „In den nächsten zehn Jahren werden laut Statistik 196 Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet“, formulierte Jochen Herbst, Fraktionsvorsitzender der CDU, in einem Schreiben an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos). Die CDU listet dabei auch die Daten für die einzelnen Dezernate auf. Auf das Dezernat A entfielen 21 mögliche Renteneintritte in den kommenden zehn Jahren, auf das Dezernat B 41, auf das Dezernat C 29 und auf das Dezernat D 61. Die jeweiligen Zuständigkeiten der Dezernate findet man unter www.kempen.de › Stadt & Rathaus › Verwaltungsgliederung. Aber auch der Bereich Kita und OGS ist betroffen: Hier sind 44 Renteneintritte möglich.