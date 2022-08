Unfall bei Bielefeld : Vollsperrung auf A2 – LKW-Fahrer schwer verletzt

Auf der A2 in Richtung Dortmund kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Bielefeld Auf der A2 in Richtung Dortmund kam es am Dienstagvormittag zwischen Bielefeld Ost und Süd zu einem Unfall. Ein Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Die A2 war zeitweise voll gesperrt.

Zwischen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd kam es auf der A2 in Richtung Dortmund am Vormittag zu einem schweren Unfall. Ein 45-Jähriger Lkw-Fahrer aus Garbsen kollidierte gegen 11 Uhr im Rückstau auf dem mittleren Fahrstreifen mit dem Fahrzeug eines 28-jährigen polnischen Lkw-Fahrers. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den Sattelschlepper eines 52-jährigen Fahrers aufgeschoben. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein zu geringer Sicherheitsabstand zum Auffahrunfall geführt haben.

Durch die Kollision wurde der 45-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt, so dass er befreit werden musste. Der 28-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am LKW des 45-Jährigen entstand ein Totalschaden. Die A2 war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Bielefeld Ost abgeleitet. Ab 12:55 Uhr konnte der linke Fahrstreifen für den nachfolgenden Verkehr freigegeben werden. Gegen 14:45 Uhr folgten der mittlere und der rechte Fahrstreifen.