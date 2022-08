Unfall in Mönchengladbach : Arbeiter stürzt in drei Meter tiefe Baugrube

Arbeiter stürzt in drei Meter tiefe Baugrube

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach An einer Baustelle auf der Lürriper Straße kam es zu einem Unfall. Zum Abtransport des Verletzten landete ein Helikopter auf dem Roller-Parkplatz in unmittelbarer Nähe.

Auf einer Großbaustelle an der Lürriper Straße kam es am Donnerstagmittag gegen 12.46 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Wie die Polizei mitteilte, war der Mitarbeiter eines Bauunternehmens durch eine Öffnung im Dach circa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.