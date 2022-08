Riskantes Überholmanöver : Schwerer Unfall auf der Venloer Straße

Krefeld Der Unfall forderte sechs Schwerverletzte. Ein Hubschrauber, Rettungswagen und Feuerwehr waren im Einsatz. Beteiligt waren zwei Pkw. Die Ursache: ein riskantes Überholmanöver.

Ein leichtsinniges Überholmanöver hat einen schweren Unfall mit sechs Schwerverletzten ausgelöst. Zu dem Unfall kam es am Mittwoch, 3. August, gegen 15.30 Uhr auf der B9 (Venloer Straße). Ein 34-jähriger Pole fuhr mit seinem Auto, in dem noch vier Beifahrer saßen, auf der B9 in Richtung Krefeld. Bei dem Versuch, den vor ihm fahrenden Linienbus zu überholen, kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-jährigen Frau aus Kerken. Dabei wurden die Pkw-Fahrerin und der Beifahrer des 34-jährigen Unfallverursachers schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in die Unfallklinik Duisburg. Auch die fünf anderen Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde zur Klärung der Unfallursache angefordert. Die B9 war in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz war ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften.