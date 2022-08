67. Ausgabe des Reitsportfestivals : Kerstin Ilbertz will beim Heimspiel in Lobberich glänzen

Reiten Das Reitsportfestivals des Reit- und Fahrvereins Lobberich findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 7. August an der Lüthemühle statt. Für Springreitern Kerstin Ilbertz ist es ein Heimspiel, bei dem die sich gute Chancen ausrechnet.

Am Start ist dann auch Kerstin Ilbertz, Springreiterin im Reit- und Fahrverein Lobberich. „Für mich ist es ein Heimspiel, bei dem ich mir einige Chancen ausrechne, erfolgreich zu sein“, sagt die 43-Jährige. Sie nimmt mit ihren Pferden an der Springpferdeprüfung, der sogenannten Youngster Tour sowie in der großen Tour teil – im S**-Springen sattelt sie den 14-jährigen „Locano“. Das Paar verbuchte in der bisherigen Saison bereits Siege und gute Platzierungen in Großen Preisen bis zur Kategorie S*** mit einer Höhe von 1,50 Metern. Zuletzt bewiesen sie ihre gute Form mit dem Sieg beim Championat von Erkrath über S** (1,45 m) und belegten ebenfalls beim Großen Preis in Neuss-Hilgershof mit einer Doppel-Null-Runde einen guten Platz. Im Vorjahr landete das Duo im Finale der Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld auf Rang sieben und in der Meisterschaftswertung an achter Stelle. In diesem Jahr lief es im Finale der Rheinischen Meisterschaften jedoch nicht so gut, die Sprunghöhen: 1,50 Meter.