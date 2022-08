Saisoneröffnung Rheydter Spielverein : So wird das Fußball-Volksfest mit Blaulichtmeile

So wird das Fußball-Volksfest mit Blaulichtmeile

Mönchengladbach Der Rheydter Spielverein lädt am 7. August zur Saisoneröffnung auf den neuen Campus ein. Besucher können auch die Arbeit von Zoll, THW, DLRG und anderen Organisationen kennenlernen.

Die Saisoneröffnung des Rheydter Spielvereins im neuen Campuspark am Sonntag, 7. August, verspricht auch ein tierisches Vergnügen zu werden: Mit Gunnar und Emil sind gleich zwei vierbeinige Stars dabei, die zwar keine Tore schießen können, aber ihren Gegnern trotzdem keine Chance geben: Es sind zwei Spürnasen im Dienst des Zolls. Gunnar, ein belgischer Schäferhund, ist Schutz- und Rauschgiftspürhund. Emil, ein Labrador, arbeitet ebenfalls als Spürhund und hat bereits bei seinen Einsätzen größere Mengen Kokain entdeckt.

Die beiden Zollhunde gehören zum Rahmenprogramm der Saisoneröffnung: Der Verein „Sicher-Miteinander“ (SiMi) präsentiert eine Blaulichtmeile mit zahlreichen Organisationen, die in Mönchengladbach für Schutz, Rettung und Hilfe zuständig sind. Sie ergänzen das sportliche Programm um Info-Stände und einen außergewöhnlichen Fahrzeugpark. Er reicht vom Spezialfahrzeug des DRK für die Behandlung Schwerverletzter im Katastrophenfall bis hin zum tarngefleckten Karrieremobil der Bundeswehr. Dabei soll der Spaß für die ganze Familie nicht zu kurz kommen: zum Beispiel mit einem Tischfußballspiel im Monsterformat, bei dem Mutige in die Rolle der Figuren schlüpfen können, einer Schminkecke, einem Zeltaufbau auf Zeit zum Mitmachen, einer Grillecke und einer großen Tombola, deren Erlös jeweils zur Hälfte der Jugend von SiMi und des RSV zugute kommt.

An einer Übungspuppe kann die Wiederbelebung geübt werden. Die DLRG wird zusätzlich zum Infostand mit einer Mal-und Bastelaktion für Kinder vertreten sein und einen „Knotenkurs“ anbieten, so dass alle Interessierten, ob groß oder klein, die Möglichkeit haben, sich an ein paar Knoten zu versuchen. Der ASB Niederrhein stellt seine Drohnengruppe vor, die bei Katastrophen, Bränden und Unfällen einen schnellen Überblick über die Lage ermöglicht. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Show-Trompeten Odenkirchen.