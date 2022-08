Vorfall in Mönchengladbach : In fremdem Auto beim Diebstahl erwischt – Verdächtiger geht in U-Haft

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Der 37-Jährige saß angeschnallt im Auto eines Mönchengladbachers und war dabei, Münzgeld zu stehlen. Jetzt musste der polizeibekannte Tatverdächtige in Haft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Anblick muss ein kleiner Schock gewesen sein: Als ein Mönchengladbacher am Donnerstag, 4. August, zu seinem abgestellten Auto zurückging, saß auf dem Fahrersitz ein fremder Mann. Dieser war, das geht aus einer Meldung der Polizei hervor, gerade dabei, Münzgeld aus der Mittelkonsole zu nehmen. Der Pkw-Besitzer alarmierte die Beamten, die nur eine Straße weiter bei einem anderen Einsatz waren. Der Eindringling wurde zunächst in Gewahrsam genommen und sitzt mittlerweile in U-Haft.

Zum näheren Ablauf teilt die Polizei mit, dass der Mönchengladbacher seinen Audi Q8 an der Folradstraße abgestellt hatte. Gegen 13.20 Uhr machte der Mann dann rufend auf sich aufmerksam und bat die in der Nähe stehenden Polizisten um Hilfe. Die Beamten eilten hinzu und stellten den Tatverdächtigen, der angeschnallt auf dem Fahrersitz des Audi saß. Die Polizisten fixierten denn Mann und nahmen ihn vorläufig fest.

Für Letzteres wurde ein weiteres Fahrzeug angefordert. Denn eigentlich waren die Beamten gerade im Einsatz an der Lürriper Straße. Dort war es am Donnerstagnachmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein Bauarbeiter durch eine Öffnung im Dach etwa drei Meter in die Tiefe stürzte.

Die Polizei war so schnell zugegen, weil zum gleichen Zeitpunkt an der Lürriper ein Einsatz stattgefunden hat. Foto: Carsten Pfarr

Bei dem in Gewahrsam genommenen Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben der Polizei zufolge um einen 37-Jährigen, der in der Vergangenheit bereits „massiv polizeilich in Erscheinung getreten“ sei – vorrangig wegen Eigentumsdelikten.

Die Ermittler führten den Tatverdächtigen am Freitag einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Diese hat der 37-Jährige nun angetreten.

(capf)